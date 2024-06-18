وزارة الصحة تعلن الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التي تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتشمل هذه الحالات، البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، الشلل الرباعي، الشلل الدماغي، ضمور العضلات، شلل الأطفال في حالة إصابة طرف أو أكثر، كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية الأخرى (مع معدل ذكاء 35% أو أقل)، بالإضافة إلى حالات طيف التوحد والتقزم.

كارت الخدمات المتكاملة

وأكدت الوزارة حرصها على حوكمة الإجراءات الطبية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية والدعم اللازم، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لدعم ذوي الهمم، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 31630 شخصاً من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة.

زيادة عدد لجان الكشف الطبي

وفي خطوة لتعزيز الدعم، زادت الوزارة عدد لجان الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية موزعة على مستوى الجمهورية، ويتم مناظرة الحالات الطبية باستخدام تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لتيسير الإجراءات على المواطنين وتجنب مشقة التنقل إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

الاستعلام عن قرارات العلاج

وأضافت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي، هذه الخطوة تأتي لتسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

التكنولوجيا في خدمة المواطنين

تعد تقنية الـ«فيديو كونفرانس» من أبرز الحلول التي اعتمدتها الوزارة لتسهيل عملية الكشف الطبي وإصدار قرارات العلاج دون الحاجة إلى حضور المريض شخصيا، مما يسهم في تقليل العبء على المرضى وتحسين تجربة الحصول على الرعاية الصحية.