عيدكم مبارك.. طريقة الاستعلام عن العيدية عبر خدمة عيديتي 2024.. عيد على حبايبك من أنت في البيت

يتساءل العديد من المواطنين في الكويت عن طريقة الاستعلام عن العيدية عبر خدمة عيديتي التي تعتبر من أشهر الخدمات الجديدة التي تقدمها البنوك الكويتية من خلال التعامل عبر الإنترنت، وتتيح هذه الخدمة للمواطنين الاستعلام عن الرصيد الخاص بالعيدية التي حصل عليها المستعلم من الأقارب والأهل، لذلك بإمكان جميع المواطنين الاستعلام عن عيديتهم من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي سنوضحها لكم في هذا المقال.

طريقة الاستعلام عن العيدية عبر خدمة عيديتي 2024

بإمكان جميع مستخدمي خدمة عيديتي الاستعلام عن العيدية من خلال السير على الخطوات الآتية:

ستصلك رسالة نصية بها رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن العيدية يقوم المرسل بإرساله عبر خدمة عيديتي.

الدخول من خلال الرابط المرسل إليك عن طريق خدمة العيدية.

النقر على خيار “رصيد عيديتي”.

الإطلاع على كافة الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها.

إدراج رقم الهاتف الخاص بك.

الضغط على زر “إرسال رمز التحقق”.

ستصلك رسالة على رقم هاتفك بها رمز من أجل التحقق من أنك أنت من ترغب الاستعلام.

قم بكتابة رمز التحقق في المربع الظاهر أمامك.

وفي النهاية قم بالضغط على خيار “التحقق من رصيد عيديتي”.

وفي حالة كنت ترغب في تحويل العيدية على حسابك البنكي لا بد من الضغط على زر “بطاقة كي نت”.

هل خدمة عيديتي برسوم؟

تعتبر خدمة عيديتي من الخدمات الكويتية التي أصبحت متاحة بشكل مجاني لجميع الأرقام الكويتية المحلية، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال استخدامها في الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال بعض المواقع والتطبيقات، حتى إذا لم تملك أي حساب بنكي في أي بنك من بنوك الكويت، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من كافة العروض والخصومات التي تقدمها المتاجر الإلكترونية.