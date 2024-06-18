أكلات العيد.. الفتة السعودي باللحم الضأن على أصولها أحلى من المطاعم

تعتبر الفتة السعودي من أشهر الأكلات السعودية، وهي سريعة التحضير وتقدم في عيد الأضحى المبارك، وكثير من ربات البيوت يقومون بتحضيرها في البيت في أول أيام العيد، ونجد عليها إقبال كبير من الناس، ويطلق عليها ملكة السفرة وتتميز بشكلها الجميل وطعمها اللذيذ، كما يتم تقديمها بجانب المقبلات اللذيذة التي تعطي لها طعم رائع وشهي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الفتة السعودي باللحم الضأن خطوة بخطوة بالمنزل.

مقادير عمل الفتة السعودي باللحم الضأن

تتكون الفتة من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

كيلو من اللحم الضأن المسلوق.

4 أكواب من شوربة اللحمة لعمل الأرز.

ثلاث أكواب من الأرز الأبيض.

2 كوب من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة.

طبق صغير من قطع الخبز المحمصة.

ثلاث ملاعق من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الفتة السعودي باللحم الضأن بخطوات سهلة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر حلة متوسطة الحجم ونضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بإضافة الأرز ونقلب باستمرار حتى يأخذ اللون الذهبي. نقوم بإضافة الشوربة له ونقلب باستمرار لمدة دقيقة، ثم نضيف الملح، والفلفل ونغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة حتى ينضج. نقوم بوضع حلة الأرز جانبًا بعد أن تستوي تمامًا، ثم نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف القليل من الزيت ونضع عليه الثوم ونقلب حتى يتحمر. نضيف عصير الطماطم ونقلب باستمرار مع إضافة القليل من الملح للخليط وإضافة القليل من الفلفل الأسود والكزبرة الناعمة. نترك الطاسة على نار هادئة حتى ينضج الطماطم ويصبح ثقيل القوام، ثم نضيف الخل ونتركها جانبًا حتى تهدئ.

طريقة تجهيز طبق الفتة السعودي باللحم الضأن

نحضر طبق من البيركس القابل للحرارة، ثم نقوم بوضع الخبز المحمص في أسفل الطبق، ونضيف عليه نصف كوب من الشوربة ونتركه لمدة دقيقة واحدة حتى يتشرب الخبز الشوربة ويصبح طري، ثم نغرف الأرز ونضعه على الخبز، بعد ذلك نقوم بتوزيع الصلصة على الوجه، ثم نقوم بتحمير قطع اللحمة ونرصها على الطبق مباشرةً، بعد ذلك نقوم بوضع الطبق داخل الفرن لمدة عشر دقائق حتى تتحمر قليلاً، ثم نخرجها من الفرن ونضعها على المائدة ونقدمها ساخنة وبألف صحة وهنا.