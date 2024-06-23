رسميا أحداث يوم الخميس بيس eFootball 2024 موبايل البكجات وأبرز الهدايا المجانية الأسطورية

رسمياً الان تم نزول الموسم السابع في لعبة eFootball المعروف باسم ملك القارة King of continent season 7، حيث جاء الموسم السابع بالعديد من الهدايا والمميزات القوية، والفعاليات المهمة مثل فعالية البطل وفعاليات الذكاء الاصطناعي مع الاصدقاء كغيرها من الفعاليات المبهرة التي طرات مع اصدار 3.6.0 الجديد، وسوف نتعرف اكثر علي تغييرات الاصدار الجديد الذي جاء معك الموسم السامع الساحق الذي يعتبر واحد من اقوي المواسم التي اصدرتها Konami حتي الان.

اخر تحديثات وتغييرات eFootball اصدار 3.6.0 الموسم السابع

يمكنك الان ملاحظه العديد من التغييرات التي طرات في اسلوب اللعب داخل المباراة في لعبة eFootball كما نلاحظ تغيير في اشكال النجوم والشخصيات وتطويرها لتكون اقرب من الحقيقة، وسوف نعرض لكم نقاط التجديد فى اصدار 3.6.0 الحالي عن طريق النقاط التالية:

اسلوب التعليمات الفردية

اصبح الان يمكنك التحكم في اسلوب التعليمات الفردية: والذى بدورة يجعلك تتحكم في احد نجوم المباراة مثل اللعب S. Eto’o وجعلة يعود للخلف للدفاع مع الفريق عند مواجهة اسلوب الهجمات المرتدة السريعة للحد من الهجوم المعاكس الذي يعرضك للاهداف بسهولة، بالاضافة الي امكانك بتوجية احد نجوم الدفاع في المباراة واعطاءه امر التقدم عند الهجوم او الثبات في الخلف للتامين.

اسلوب تيكتيكات الكرات الثابتة

اصبح يمكنك الان التحكم في تيكتيكات الكرات الثابتة أو الكرات العرضية وكذلك الكرات الحرة، حيث اصبح يمكنك الان توجيه اللاعبون الي منطقة الستة يارد عند تسديد الكرة او رفع ركنية، بالاضافة الي توجيهك تعليمات عند تلقي ضربة حرة بالتحكم في دفاع فريقك وجعلة يغير تمركزه للتصدي للكرات الحرة الخاصة بك بسهولة.

تعديل الاخطاء الجسدية داخل المباريات الملحمية

اهتمت شركة Konami بتعديلها للاخطاء الاكترونية التي تصر من اللعبة اثناء المباريات الهامة مثل عدم توقع الحارس لردة الفعل للكرة علي الرغم من قدرته علي ذلك، وتعديل الالتحام الجسدي والحد من عبور اجساد الشخصيات ببعضها لجعل اللعبة اكثر واقعية والهاماً