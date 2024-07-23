شحن كوينز بيس اي فوتبول تحديثات أسطورية+بكجات متنوعة هتطير من حلاومتها لامين يامان 102

لعبة بيس موبايل، تعتبر لعبة بيس واحدة من اشهر العاب كرة القدم الالكترونية في عام 2024، وذلك لما تقدمة لعبة بيس موبايل من تجربة كروية فائقة التميز والاختلاف، يمكنك في لعبة بيس موبايل الاستمتاع بفاعليات مختلفة ضد الاصدقاء وكذلك يمكنك اللعب ضد الذكاء الاصطناعي في وضع فعالية الذكاء الاصطناعي الممتع، يمكنك كذلك التحكم في مستوي المباراة من المستوي السهل الي المستوي الاصعب حتي مستوى الاسطورة، وغيرها العديد من الفعاليات المميزة والنادرة في لعبة بيس موبايل الشهيرة.

لعبة بيس موبايل

يمكنك الان تحميل نسخة لعبة بيس موبايل علي الهاتف المحمول لنظام الاندرويد وكذلك هواتف الايفون التي تعمل بنظام iOS، حيث وفرنا لكم طريقة التحميل والتثبيت البسيطه التي يمكنك من خلالها تحميل اللعبة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول الي منصة Google Play أو Apple Store علي الهاتف المحمول

بدء عملية البحث عن لعبة eFootball في خانة البحث في المنصة

اختيار لعبة بيس موبايل من شركة Konami الشهيرة

بعد الوصول الي اللعبة تقوم ببدء تحميل وتثبيت اللعبة علي الهاتف بمنتهي السهولة

احداث الموسوم السابع Season 7 وشرح الفعاليات الجديدة

في يوم الخميس بتاريخ اصدرت شركة Konami تحديث جديد وهو الموسم السابع المميز، ياتي هذا الموسم بالعديد من الفعاليات الاسطورية والعروض المبهرة وكذلك الهدايا المجانية النادرة تماماً مثل عملات كوينز بيس المجانية كذلك فتحات مجانية في بكجات المنتخبات الوطنية مثل منتخب France ومنتخب Brazil، بالاضافة الى وجود العديد من التغييرات التي طرات علي اللعبة من اداء رسومي داخل الملعب واداء النجوم في تمرير واستلام المرات البينية والتسديدات على المرمي، حيث تم تطوير ميزة كل لاعب في مكانك الذى يتفوق فيه حسب نقاط تقدمة بالتفصيل، كل هذا واكثر في احداث الموسم السابع من لعبة eFootball بعنوان ملك القارات King of contintes، الان اصبح بامكانك اثبات ولاءك للفريق الخاص بك وانشاء فريق احلام مبهر ينافس الاصدقاء في اي وقت ومكان