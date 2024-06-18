أقوى أشارة لتردد قناة mbc3 للأطفال لمشاهدة أحلى كرتون في العيد على الأقمار الصناعية

تعد قناة ام بي سي 3 من القنوات التي تحظى بإعجاب ملايين الأطفال من كافة الأعمار، حيث حظيت بشهرة واسعة في جميع البلدان العربية، وتقدم mbc3 باقة واسعة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام المميزة التي يبحث عنها الكثير من الأطفال، وحرصت إدارة ام بي سي 3 على أن يكون محتواها ممتع ومسلي يلبي اهتمامات جميع الأطفال بمختلف الأذواق، كما أن برامج ومسلسلات هذه القناة يتم عرضها بشكل حصري وبجودة ممتازة ودقة عالية للصوت والصورة، وفي مقالنا لهذا اليوم سوف نذكر لكم بيانات تردد قناة mbc3 على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

استقبل تردد قناة mbc3 الفضائية للأطفال

قناة mbc3 هي قناة مميزة تابعة لمجموعة قنوات mbc المشهورة بشكل كبير في الوطن العربي، ونالت قناة mbc3 إعجاب أولياء الأمور وذلك لأنها تحرص بشكل كبير على انتقاء البرامج والمسلسلات التي تفيد الأطفال وتزيد من ثقافتهم، كما أن محتواها يخلو تمامًا الألفاظ الخارجة والمشاهد التي لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع العربي، وفي السطور القادمة بيانات تردد قناة ام بي سي 3 الجديد، وهي كالآتي:

تردد قناة mbc 3 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

حدث تردد قناة MBC3 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد mbc3 على الجهاز