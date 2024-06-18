عرض الوجبة السابعة!.. رابط استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة جديدة 2024

مازالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير حول كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، التي تأخرت بشكل كبير حول عدم صدورها حتى الأن، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تبذل قصارى جهدها في سبيل الإعلان عن جميع الكشوفات الخاصة بهذه الوجبة داخل محافظات العراق، لكي يتم الإطلاع عليها ومعرفة ما إذا تم قبول المتقدمين للحصول على دعم الرعاية أم لا، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة، نكشفها لكم في السطور التالية.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى تتمكن من استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراقي، وفقًا للأتي:-

أن يتم الإنتقال إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

لكي تقوم بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة الخاصة بتسجيل الدخول.

مع تحديد الوجبة والمحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

ليتم تدوين كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

عندها ستقوم بعرض كافة الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في العراق.

ما هي شروط القبول في الرعاية؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على الرعاية الاجتماعية، داخل كافة المحافظات العراقية، ما يلي:-