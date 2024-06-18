يا فرحتك الزيادة وصلت لـ100 ألف دينار.. رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024 عبر موقع الوزارة mof.gov.iq

بعد الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق بدأ البحث يتزايد عن موعد صرف الزيادة وعن الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية في العراق، بناءً على ذلك فإن الوزارة أعلنت عن توفر رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وبهذه الخطوة الوزارة قامت بتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وكما نعلم أن الحكومة العراقية تبذل أقصى جهد من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق 2024

وضحت وزارة المالية طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق والتي قد وصلت الزيادة حسب ما هو مصرح به إلى 100 ألف دينار عراقي، وجاءت الزيادة الجديدة من أجل تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والاستعلام يتم من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة بشكل صحيح.

انقر على زر “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

إدخال الرقم الخاص بحسابك البنكي بالإضافة إلى اسم المستفيد.

النقر على أيقونة “إرسال طلب”.

الانتظار للحظات حتى يظهر لك الراتب والزيادة الجديدة التي تمت إضافتها.

ما هي سلم رواتب المتقاعدين بالعراق 2024؟

كشفت وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة، حيث مما نعلم أن الزيادة الجديدة وصلت إلى 100 ألف دينار، وأصبح الحد الأدنى للأجور 700 ألف دينار، وجاء سلم الرواتب كما هو متمثل على النحو التالي: