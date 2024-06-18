شروط منفعة ربات المنزل وخطوات التسجيل طبقا للمعايير الجديدة 2024 في سلطنة عمان

الحكومة العمانية تقدم منفعة لدعم عدد كبير من الأسر التي تحتاج إلى ذلك من خلال صرف دعم مادي شهريا لهذه الأسر ذات الدخل المحدود، حيث أن قيمة الدعم تعتمد على دخل الأسرة وقدرتها على الكسب، حيث أن منفعة تستهدف عدد كبير من الأسرة وتهدف الى تحسين مستوى معيشتهم وايضا تهتم بالأسر الأقل دخلا لتعزيز استخراج مادي لهم وذلك يساعد في بناء المجتمع ويجعله أكثر هو وتكافل ولكن يجب أن تتوفر عدة شروط في جميع المتقدمين للحصول على منفعة ربات المنزل في سلطنة عمان سوف نذكرها لكم طريقة التسجيل في منفعة بالتفاصيل.

شروط منفعة ربات المنزل في سلطنة

يمكن ربات البيوت التسجيل في منفعة بسلطنة عمان والحصول على دعم المادي المقدم لها ولكن بعد ان تتوفر عدة ضوابط ومعايير تتمثل فيما يلي:

يجب ان تكون السيده من سلطنه عمان وحاصله على الجنسيه وتقيم بها.

ان تكون متزوجه من فرض ومن الجنسيه يجب ان تؤدي مهام منزلها على اكمل وجهه تهتم بأطفالها حتى تبلغ 60 عام.

الا تكون لديها أي وظيفة في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.

خطوات التسجيل في منفعة ربات المنزل

يمكن التسجيل في منفعة ربات المنزل الكترونية عبر موقع صندوق الاجتماعي في سلطنة عمان حيث أن ذلك يساعدك في الحصول على الدعم بعد أن تتوفر الشروط السابقة يجب عليك اتباع عدة خطوات لتسجيل تتمثل فيما يلي: