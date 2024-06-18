وزارة الشؤون الاجتماعية توضح طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس

منحة 300 دينار تونس من احد المنح المقدمة من الحكومه الى المواطنين لمساعدتهم على الأعباء المعيشية حيث انها موجهه لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل والفئات التي تحتاج الى المساعدة لتلبية احتياجاتها الأساسية فيها الحياة وتخفيف الاعباء المالية والاقتصادية عن كاهل المواطن ولكن يجب أن تتوفر عدة شروط وضوابط في جميع المتقدمين للحصول على هذه المنحة، فإن الحكومة تحرص على وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط وسوف نعرض لكم طريقة التسجيل في المنحة وما هي الشروط المطلوبة.

منحه 300 دينار تونس 2024

يجب على الأفراد محدودي الدخل والذين يرغبون في تسجيل منحه 300 دينار بتونس اتباع عدة خطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية تونس.

ثم تضغط على تسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة السر.

وبعد ذلك توجه الى قائمة الخدمات الإلكترونية ويضغط على منحه 300 دينار تونس.

ثم املأ نموذج الطلب ويضغط على ارفاق المستندات المطلوبة.

ثم اضغط على تسجيل الطلب في النهاية.

شروط الحصول على منحة 300 دينار

توجد عدة شروط ومعايير يجب ان تتوفر فيها الأشخاص للحصول على منحة 300 دينار في تونس ومن أهمها ما يلي: