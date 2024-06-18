تحديث الواتساب الذهبي بدون حظر ومزايا جديدة للاصدار الا خير

تستطيع تحميل الوتساب الذهبي بسهولة من خلال عدة خطوات الاستمتاع بهذا التطبيق الذي يستخدمه الملايين من الأشخاص من كافة الدول وجميع الأعمار المختلفة، حيث انه دائم التحديثات ويتميز بمميزات واضافات ليس لها حصر خاصة النسخة الجديدة والاصدار الاخير من الواتس الذهبي حيث يستمتع به عدد كبير من خلال الدردشة مع الاصدقاء والاهل في اي وقت ومن اي مكان والاستمتاع بهذه المميزات لذلك سوف نعرض لكم طريقة سهلة لتنزيل الوتساب الذهبي على اجهزتكم.

خطوات تنزيل الوتساب الذهبي

يجب أن فى تتبع عدة خطوات لتنزيل تطبيق الواتساب الذهبي من خلال الخطوات التالية:

اضغط على محرك البحث جوجل على هاتفك ثم اكتب الوتساب الذهبي سوف تظهر لك خيارات اضغط على كلمة داونلود.

ثم اضغط على السماح بأذونات في هاتفك وتثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة وسوف يتم التنزيل في وقت قصير.

وبعد ذلك قم بفتح ملف اي بي كي واتبع التعليمات المطلوبة لتثبيت الهاتف.

ثم اضغط على فتح وسجل رقم هاتفك وتبع الخطوات الأخرى لعمل حساب.

وبعد ذلك اضف الاصدقاء على هاتفك وهم بالدردشة معهم في أي وقت.

مميزات الوتساب الذهبي

برغم من ان الواتس اب من التطبيقات الغير رسمية وهو نسخة معدلة من الواتساب الاخضر الا ان انه يوفر عدد كبير من المميزات للمستخدمين وهي