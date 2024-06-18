epedu.gov.iq موقع وزارة التربية pdf نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات في العراق بالدرجات

يرغب الكثير من الطلاب في البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، حتى أن هذه النتائج تُحدد مصير الطالب للدخول إلى المرحلة الجامعية وفقًا للدرجات المتحصل عليها، حتى أن وزارة التربية العراقية تعمل بكافة جهدها لكي يتم العمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكنك استخراج الكشوفات إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الحصول على نتائج الثالث متوسط موقع وزارة التربية

يمكنك التعرف على جميع كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، وذلك بإتباع مجموعة من الخطوات الهامة تتمثل في التالي:-

يمكن الإنتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

على أن يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع اختيار المرحلة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال بيانات الطالب المتمثلة في الإسم والرقم الإمتحاني فيما بعد.

ليتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وعند ذلك ستقوم بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول بكل سهولة.

نسب النجاح في نتائج الثالث متوسط دور أول

وفقًا لتصريحات وزير التربية العراقي، فإن نسب النجاح لمرحلة الثالث متوسط الدور الأول، أعلى من العام الماضي، نظرًا لسهولة الأسئلة التي تم رصدها بكل دقة وإحكام، لضمات الإجابة عليها من قبل الطلاب، بالإضافة إلى أن الوزارة ستقوم بفتح باب استقبال اعتراضات كافة الطلبات الخاصة بإعادة تصحيح المواد المتضررين منها مرة أخرى، والعمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة من جديد.