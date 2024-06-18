استقبال اليوم تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة أحدث المسلسلات الكرتونية

Mohamed Hussien تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
استقبال اليوم تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة أحدث المسلسلات الكرتونية

قناة توم وجيري من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي بالكامل كما يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة على جهازك الشخصي بكل سهولة بعد توفير جميع البيانات المطلوبة لتنزيل التردد الجديد للقناة الفضائية ثم بعد ذلك متابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لطفلك على القمر الصناعي سواء كان النايل سات أو القمر عرب سات.

ما هو تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات

يبحث الكثير من محبي ومتابعي قنوات الأطفال على طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية المتاحة سواء نايل سات أو القمر عرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة نايل سات كما يلي بكل التفاصيل:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 12149.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة القناة: SD.

أحدث تردد قناة توم وجيري على عرب سات

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • تردد القناة: 11315.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة القناة:SD.

طريقة تثبيت قناة توم وجيري على الريسيفر

  • عليك الضغط على زر القائمة من الريموت ثم ادخل  إلى قائمة الخيارات.
  • بعد ذلك عليك “البحث اليدوي”.
  • قم بتحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.
  • ثم تسجيل تردد قناة توم وجيري ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب القمر الصناعي ثم انقر فوق زر “بحث”.
  • سوف تنزل لك القناة الفضائية المجانية بكل سهولة على جهازك.
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معلومات الكاتب
Mohamed Hussien

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