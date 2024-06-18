استقبال اليوم تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة أحدث المسلسلات الكرتونية

قناة توم وجيري من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي بالكامل كما يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة على جهازك الشخصي بكل سهولة بعد توفير جميع البيانات المطلوبة لتنزيل التردد الجديد للقناة الفضائية ثم بعد ذلك متابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لطفلك على القمر الصناعي سواء كان النايل سات أو القمر عرب سات.

ما هو تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات

يبحث الكثير من محبي ومتابعي قنوات الأطفال على طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية المتاحة سواء نايل سات أو القمر عرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة نايل سات كما يلي بكل التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أحدث تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة تثبيت قناة توم وجيري على الريسيفر