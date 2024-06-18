رابط مظلتي الرسمي تعرف اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من الموضوعات التي تنشغل بها عدد كبير من المواطنين في العراق حيث أن الرعاية الاجتماعية تعد أحد وسائل الدعم التي تقدم للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات و المعيلات لأبناء صغار مساعدتهم على الاعباء المعيشية، وكذلك تصرف لاصحاب الاعاقات من المواطنين العراقيين ورد يساعدهم في الحصول على دعم نقدي لتلبية احتياجاتهم وشراء متطلباتهم الاساسيه والضروريه في الحياة لذلك الجميع يرغب في تسجيل الرعاية الاجتماعية ومعرفة اسماء المشمولين، حيث يتم الإعلان عنها بشكل الكتروني عبر رابطه الرسمي لمنصة مظلتي وسوف نعرض لكم خطوات التسجيل خلال المقال التالي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يترقب عدد من المواطنين معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك حتى يحصل على الدعم المقدم من الحكومة العراقية من دعم الرعاية الاجتماعية بإشراف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق لذلك يمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط منصة مظلتي الرسمي ثم اضغط على دعم الرعاية الاجتماعية واختار اسماء المشمولين.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبعد أن تتأكد منها اضغط على عرض النتائج لتظهر لك طلبات المقدمة بالتفاصيل.

وتستطيع تحميل اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه pdf من خلال رابط مظلتي.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية