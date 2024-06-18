بدون حظر حسابك ومضمونه100%.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC خلال غمضة عين في ثواني هتشحن

amal khater تاريخ النشر تصنيف منوعات
بدون حظر حسابك ومضمونه100%.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC خلال غمضة عين في ثواني هتشحن

تعد لعبة ببجي من الالعاب الشهيرة التي تجذب عدد كبير من اللاعبين وتتميز بانها توفر لهم معارك كثيرة تستطيع ان تشغل اللاعب بوقت من المغامرة والإثارة، حيث تنمي روح المنافسة عند اللاعبين للتغلب على زملائه في اللعبة فهي تضم منافسه بين مئات اللاعبين ومن يستطيع البقاء إلى آخر اللعبه هو الفائز فان اللاعب ينزل بطائرة في ساحه واسعه من الأشجار والبيوت والسيارات وبها 99 لاعب، لذلك عليك أن تحافظ على حياتك لا توى فترة ممكنة من خلال الأسلحة والاختباء وراء السيارات والأشجار حتى لا يتم قتلك بسهولة، ولكن يساعدك في شراء الأسلحة والمعدات التي تستخدمها في اللعبة هي شداد ببجي، لذلك نجد العديد من اللاعبين يرغبون في شحن اكبر عدد من الشهادات وسوف نعرض لكم طرق مختلفة للحصول على هذه الشداد خلال الفقرات التالية.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل

  • اضغط على الموقع الرسمي للعبة ببجي واضغط على شحن شدات.
  • ثم ادخل هوية اللاعب وحسابه على اللعبه.
  • وادخل رقم الآي دي الخاص باللاعب ثم تعرف على البخاخات المعروضة والأعداد التي يمكن شراؤها من شدات ببجي.
  • واختار طريقه للدفع وبعد تسديد الرسوم كامله سوف يتم وصول السادات الى حسابك مباشرة وتستطيع ان تحصل على اكبر عدد كم من الشدات كما تريد.

طريقة اخرى للحصول على شددت بيجي

  • يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة ثم البحث عن وسيلة شهادات او عملات ببجي داخل الموقع وادخل رقم التعريفي الخاص باللعب.
  • وادخل حسابك على اللعبه ثم اضغط في تحديد عدد إرشادات التي ترغب في شرائها واختار طريقة آمنة للدفع.
  • ادخل المعلومات المطلوبة وبعد ان تتاكد منها سوف يتم اضافه الشدات مباشرة بعد اتمام الدفع.
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معلومات الكاتب
amal khater

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