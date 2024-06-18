أحلى الأغاني مع لولو في العيد..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات وتابعوا القناة 24 ساعة

في الفترة الأخيرة تقدم قناة وناسة كيدز Wanasah TV مجموعة من الأغاني والأناشيد المميزة لكل الأطفال التي نالت إعجاب عدد لا حصر له من الأسر العربية لذلك تحرص الأمهات والأباء على تنزيل تردد قناة وناسة كيدز حتى يستمتع بها جميع الأطفال الصغيرة في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي لقناة وناسة كيدز Wanasah لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة في الفترة الأخيرة لذلك إليكم التفاصيل كالآتي في مقال اليوم.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات

قناة وناسة كيدز من القنوات الفضائية المميزة التي تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة على القمر عرب سات كما يلي بالتفصيل الآن:

تردد القناة الفضائية: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

أحدث تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما الجودة للقناة الفضائية: SD.

طريقة تنزيل قناة وناسة على جهازك