يلا وريهم شطارتك.. طريقة عمل شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج من أروع الشوربات وكتير سهله ومغذية

يعد الشوفان أحد أنواع الحبوب التي تحتوي على كم هائل من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، لذا نجد أن الشوفان يدخل في العديد من وصفات الأكلات الصحية، وتعتبر شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج إحدى الأكلات الشهية والصحية التي يدخل الشوفان في تحضيرها، كما أن الدجاج أيضًا يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات المفيدة مما يجعل هذه الوجبة غذائية متكاملة، ولمعرفة طريقة تحضير شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج تابعوا قراءة هذا المقال.
مكونات تحضير شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج
تتميز شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج بغناها بالعديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تدعم الجهاز المناعي وتقوي العظام وتعمل على مد الجسم بالطاقة اللازمة له، وتتمثل مكونات هذه الشوربة في الآتي:
- ربع كيلو من حبوب الشوفان.
- كوبان ونصف من الماء.
- ثلاث حبات من البصل مفرومة ناعمًا.
- ملعقة واحدة من الثوم المهروس.
- ملح حسب الرغبة.
- عدد 2 من صدور الدجاج.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- أربع ثمرات من الطماطم مقطعة مكعبات.
- ملعقة ونصف من الكزبرة الجافة.
طريقة تحضير شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج
حضري أجمل وأشهى طبق شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج لأسرتك بأكثر طريقة سريعة وصحية، ويتم تحضير شوربة الشوفان من خلال الخطوات الآتية:
- أولًا نقوم بغسل صدور البانيه جيدًا بالملح والليمون ثم نقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم.
- ثانيًا نسلق صدور البانيه ثم نصفيها ونضعها جانبًا.
- نحضر إناء به زيت ونرفعه على نار متوسطة ثم نضيف الشوفان ونقلب لمدة دقيقتين حتى يتم تحميصه.
- نحضر الكبة الكهربائية أو الخلاط ونخفق كلًا من المكونات الآتية: البصل والثوم والطماطم والكزبرة مع كوب ونصف من الماء.
- نسكب هذا الخليط على الشوفان ونتركه لمدة 10 دقائق على نار متوسطة ليغلي.
- نضيف إليهم مكعبات الدجاج المسلوقة والملح ونتركهم على النار لمدة 10 دقائق أخرى.
- تقدم شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج في طبق عميق وبالهناء والشفاء.