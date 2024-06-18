يلا وريهم شطارتك.. طريقة عمل شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج من أروع الشوربات وكتير سهله ومغذية

يعد الشوفان أحد أنواع الحبوب التي تحتوي على كم هائل من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، لذا نجد أن الشوفان يدخل في العديد من وصفات الأكلات الصحية، وتعتبر شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج إحدى الأكلات الشهية والصحية التي يدخل الشوفان في تحضيرها، كما أن الدجاج أيضًا يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات المفيدة مما يجعل هذه الوجبة غذائية متكاملة، ولمعرفة طريقة تحضير شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج تابعوا قراءة هذا المقال.

مكونات تحضير شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج

تتميز شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج بغناها بالعديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تدعم الجهاز المناعي وتقوي العظام وتعمل على مد الجسم بالطاقة اللازمة له، وتتمثل مكونات هذه الشوربة في الآتي:

ربع كيلو من حبوب الشوفان.

كوبان ونصف من الماء.

ثلاث حبات من البصل مفرومة ناعمًا.

ملعقة واحدة من الثوم المهروس.

ملح حسب الرغبة.

عدد 2 من صدور الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

أربع ثمرات من الطماطم مقطعة مكعبات.

ملعقة ونصف من الكزبرة الجافة.

طريقة تحضير شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج

حضري أجمل وأشهى طبق شوربة الشوفان الحمراء بالدجاج لأسرتك بأكثر طريقة سريعة وصحية، ويتم تحضير شوربة الشوفان من خلال الخطوات الآتية: