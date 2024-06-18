موعد تحديثها مفاجأة للجميع.. كيف يمكنني تحميل تحديث PUBG MOBILE 3.3 على الأندرويد والايفون.. وموعد نزوله

تزايد معدل البحث عن تحميل تحديث PUBG MOBILE 3.3 الجديد على هواتف الآيفون والأندرويد، وبالأخص بعدما أعلنت شركة ببجي عن توفر تحديث جديد، حيث من المقرر نزول هذا التحديث خلال شهر يوليو القادم، وكما نعلم أن لعبة ببجي من أشهر الألعاب الإلكترونية التي عشقها الجميع في كافة أنحاء العالم منذ خروجها للنور، خاصة بسبب احتوائها على رسوميات واستراتيجيات تجذب اللاعبين، لذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل.

كيف يمكن تحميل تحديث PUBG MOBILE 3.3 على الأندرويد ؟

تحميل تحديث PUBG MOBILE 3.3 تتم عزيزي القارئ خطوات التحميل من خلال السير على الخطوات التالية:

في أول خطوة الدخول إلى المتجر الخاص بالتطبيقات جوجل بلاي.

الخطوة الثانية لا بد من إدراج اسم اللعبة في مربع البحث.

الضغط على زر “تحميل”.

الانتظار لبعض الوقت حتى يتم تحميل اللعبة.

الالتزام بالتعليمات المطلوبة أثناء تسجيل اللعبة ومن ثم بدء المغامرات.

طريقة تحديث بيجي على هواتف الآيفون

يتم تحديث اللعبة على هواتف الآيفون من خلال السير على الخطوات التالية:.

الدخول إلى متجر آب ستور.

إدخال اسم اللعبة في خانة البحث”تحديث ببجي 3.3.

ستظهر لك اللعبة اضغط على خيار تحديث.

الانتظار لتكتمل عملية التحديث.

بعد التحديث يمكنك الاستفادة من جميع الإضافات الجديدة التي قامت بها الشركة المطورة.

متى ينزل التحديث الجديد للعبة ببجي 2024؟

بخصوص موعد نزول التحديث الجديد فإن الشركة المسؤولة عن اللعبة أكدت أن تحديث ببجي 3.3 لهذا العام، سيتم نزول خلال الأيام القادمة، وحسب ما صرحت به الشركة المطورة بشكل رسمي منذ فترة ليس بعيدة أن التحديث الجديد للعبة سيكون يوم 17 من شهر يوليو المقبل 2024، لذلك بعد هذا التاريخ ستحصل على العديد من الإضافات الجديدة التي قامت الشركة بإضافتها.