طعم وشكل حكاية.. من المطبخ الشامي اعرفي أفضل طريقة لعمل أوزي الدجاج بمذاق شهي ونكهة لا يمكن تقاوم

يعد الأوزي من الأكلات المشهورة والتي يتم تحضيرها بكثرة في بلاد الشام، فهي عبارة عن أرز بسمتي ودجاج وخضار مما يجعلها وجبة غذائية متكاملة لإحتوائها على العديد من البروتينات والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، ولكل سيدة ترغب في تحضير الأوزي على طريقة الشام عليكي متابعة قراءة هذا المقال لمعرفة الطريقة والمكونات اللازمة لتحضيره.

مكونات عمل الأوزي

نحتاج إلى بعض المكونات لتحضير الأوزي بطريقة مميزة ومختلفة وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

دجاجة كبيرة الحجم مقطعة أجزاء.

عدد 3 ملاعق كبيرة من السمن.

عدد 3 حبات صغيرة من البصل مفرومة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

عدد 4 حبات من الحبهان.

عدد 3 أكواب من الأرز البسمتي.

عدد 2 كوب ونصف من حبوب البازلاء.

ملعقة ونصف من البهارات المشكلة.

عدد 3 أعواد من القرنفل.

عدد 4 ملاعق من الصنوبر المحمص.

عدد 4 ملاعق من اللوز المحمص.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

طريقة عمل الأوزي

لتحضير أجمل وأشهى طبق أوزي لابد من إتباع الخطوات التالية: