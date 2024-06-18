بطوط وصل العيد!.. نزل قناة بطوط الجديد 2024 بجودة هائلة على القمر الصناعي

في إجازة عيد الأضحى المبارك، مع الإجازة الصيفية يشغل العديد من أولياء الأمور أبناءهم ببعض الأشياء المسلية ما بين البرامج الترفيهية والكرتونية المميزة، خاصة وأن من أشهر القنوات الفضائية قناة بطوط أطفال، حتى أن ملايين الأطفال يبحثون بشكل مستمر حول القنوات التي تقدم مثل هذا المحتوى الأكثر من رائع، وعليه يمكنك معرفة تردد بطوط الجديد والعمل على تنزيل القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة بجودة هائلة، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

نزل تردد قناة بطوط الجديد

تقدم قناة بطوط أشهر وأبرز محتوى يمكنك مشاهدته بلا توقف، ما بين البرامج المميزة والأفلام الكرتونية الأكثر عشقًا لملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، بما تعمل على جذب ملايين المتابعين والمشاهدين عبر هذا المحتوى المميز، ويمكنك استقبالها وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة بطوط الجديد يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة بطوط يكون 11494.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب قناة بطوط أطفال يكون أفقي.

نزل تردد قناة بطوط الجديد 2024 العرب سات

ويمكنك مشاهدة أروع ما تقدمه قناة بطوط الجديد والمتميز على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، والعمل على تنزيل القناة بجودة هائلة وإشارة قوية يمكنك مشاهدتها دون توقف، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-