متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق ومقدار الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي

تنتهي أيام شهر حزيران، ومعها زيادة في الاهتمام بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، حيث يتساءل الكثيرون عن إعلان وزارة المالية العراقية عن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر سيكومن معها الزيادة أمر لا، في حين وفرت الوزارة رابط إلكتروني للسماح بالاستعلام عن زيادة الرواتب وموعد الصرف لشهر حزيران 2024، ومن المؤكد أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا كبيرة لضمان حياة كريمة للموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

متى تصرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024

تصرف رواتب التقاعد في الهيئة الوطنية للتقاعد في اليوم الأول من كل شهر، وقد يحدث تأخير في حالة تصادف يوم الصرف مع إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية، في حال التأخير، ستقوم الهيئة بالإعلان عن الموعد النهائي للصرف بعد التأخير، بعد صرف الرواتب، تصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد يومين تقريباً من صرف راتب التقاعد، أم بخصوص زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة، نبين تفاصيلها في الفقرة التالية.

مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب المتقاعدين

شرحنا لكم في مقالات سابقة تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية، وتشمل هذه الزيادة المتقاعدين المضمنين والمتقاعد العاجز، لم يتم الإعلان بعد عن بدء تنفيذ الزيادة أو جدول زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024، ولكن تم تحديد موعد صرف الرواتب التقاعدية في الشهر القادم، ومن المقرر صرفها في الموعد المحدد، يوم الاثنين الأول من شهر يوليو في عام 2024، الموافق 25 من شهر ذي الحجة من عام 1445.

هيئة التقاعد الوطنية زيادة رواتب المتقاعدين

يمك ان تستعلم على الزيادة التي أقرتها هيئة التقاعد الوطنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالانتقال مباشرة إلى موقع وزارة المالية في العراق. ثم اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح. انقر على زر استعلام عن رواتب المتقاعدين. سيظهر لك صفحة جديدة، عليك إدخال البيانات المطلوبة. قم بكتابة رقم الحساب البنكي الشخصي واسم الشخص الذي سيتلقى المبلغ. اضغط على كلمة ارسال طلب.

انتظر قليلاً، ستظهر لك جميع المعلومات والقيمة الجديدة للزيادة.