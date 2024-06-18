سجل الآن للحصول على دعم ريف reef.gov.sa للاسر المستحقة 1445 وأهم الشروط

رابط التسجيل في برنامج ريف هو أمر يبحث عنه كثير من الناس في المملكة العربية السعودية، حيث يعد برنامج ريف من أهم البرامج الحكومية في السعودية، إذ يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى معيشة المزارعين والأسر الريفية المنتجة ولذا، تسعى هذه الفئة من السعوديين لمعرفة كيفية التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة يهدف برنامج ريف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية والعمل على تحسين نمط الحياة وتعزيز الأمن الغذائي في هذه المقالة، سنتناول جميع تفاصيل هذا البرنامج ونتعرف إلى جانب كيفية الاستعلام عن برنامج ريف باستخدام رقم الهوية.

استعلام عن دعم ريف عن طريق النفاذ الوطني

بإمكانك الحصول على معلومات حول دعم ريف عبر النفاذ الوطني من خلال اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

في البداية، يجب النقر على الرابط المخصص للتحقق من دعم ريف عبر منصة النفاذ الوطني.

ثانياً، اضغط على الرابط الظاهر أمامك في الصفحة.

ثالثًا، دون رقم الهوية في الخانة المخصصة.

رابعا يتطلب منك تدوين كلمة المرور.

خامساً، قم بإدخال الرمز الذي يظهر في الصورة أمامك للتحقق من أن المستخدم إنسان وليس روبوت.

اضغط على خانة تسجيل دخول.

ثم اضغط على رمز الخدمات الإلكترونية.

الخطوة القادمة تتطلب الضغط على خيار الاستعلام عن دعم برنامج ريف باستخدام رقم الهوية.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة منك مثل:

رقم الهوية، تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

وأخيراً، أدخل رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة، ثم انقر على زر البحث.

الموعد المحدد للاستفادة من الدعم الريفي

وفقًا للإعلان الصادر من السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن البرنامج المذكور، تم تحديد الفترة من اليوم الأول إلى اليوم العاشر كمدة للاستفادة من الدعم، وذلك وفقًا لنظام العطلات الرسمية في المملكة.