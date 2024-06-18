𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑 التسجيل في سكنات عدل 3 inscription.aadl.dz الجزائر 2024 وشروط التقديم

قامت وزارة السكن والعمران في الجزائر بتوفير رابط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، مما يتيح للراغبين في التسجيل الاستفادة من الوحدات السكنية المقدمة بأسعار مناسبة يهدف البرنامج إلى تحسين ظروف السكن للشباب المقبلين على الزواج وللأسر ذات الدخل المحدود، مما يجعله من أبرز برامج الدعم السكني في البلاد في هذا المقال، سوف نستعرض كيفية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 الجزائر والشروط والمستندات المطلوبة.

التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يمكنك التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 الجزائر من خلال اتباع خطوات بسيطة.

أولاً، يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوكالة سكنات عدل 3.

ثم، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك، انقر على رمز سكنات عدل، ثم اختر رقم 3.

حدد المحافظة التي تتبع لها، وأكمل النموذج الإلكتروني المتاح أمامك بإدخال البيانات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم انقر على أيقونة التسجيل لإتمام العملية.

شروط التقديم في سكنات

صرحت وزارة السكن والعمران عن شروط التقديم في وكالة سكنات، بهدف إتاحة أكبر قدر من الاستفادة للمتقدمين تتضمن الشروط

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، ومقيمًا إقامة دائمة في الجزائر. يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و70 عامًا، وأن يكون دخله الشهري ما بين 24 ألف و118 ألف دينار جزائري. يجب ألا يكون المتقدم قد شارك في برنامج الإسكان من قبل، وعليه تسديد رسوم حجز الوحدة السكنية بمقدار 25%. كما يجب تقديم مستندات تثبت قدرة المستفيد على سداد تكلفة الوحدة السكنية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في ADDL3

للتقديم في عدل 3، يجب أن تتوافر لديك كافة المستندات المطلوبة لتجنب رفض طلبك. تشمل المستندات