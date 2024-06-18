تردد قناة سبونج بوب لمشاهدة ممتعة من افلام الكرتون 24 ساعة نايل سات.. شغالة ليك لعيالك

يأتي تردد قناة سبونج بوب على رأس قائمة تردد قنوات الاطفال، حيث يتم البحث عن هذه القناة بشكل مكثف، وذلك لرغبة الأمهات في مشاهدة ممتعة لأبنائهم الصغار، وقد نالت هذه القناة شهرة كبيرة بين باقي القنوات الفضائية، ويأتي ذلك لتميزها في المحتوى الذي تقدمه، حيث تقدم هذه القناة محتوى آمن على الأطفال يقوم بارشادهم لاتباع السلوكيات الصحيحة.

تردد قناة سبونج بوب

تعرض قناة سبونج بوب على ترددها الجديد مجموعة من أبرز الافلام الكرتونية التي يعشقها الأطفال بمختلف أعمارهم، كما تقوم ايضا بتقديم مجموعة من أفضل البرامج، ومن أبرزها ما يلي:

“بوب ذا بيلدر”

“بيبا بيج”

“دورا والأصدقاء”

“ماي ليتل بوني”

“حكاية لعبة”

“كارز”

تردد قناة سبونج بوب على الأقمار الصناعية

تعمل قناة سبونج بوب على توفير مشاهدة ممتعة للأطفال خالية من أي تشويش في الاشارة، ولهذا تقوم القناة بتغيير ترددها كل فترة، ويكون تردد قناة سبونج بوب الجديد بالشكل التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة سبونج بوب: 11355.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة سبونج بوب عرب سات

تردد القناة: 11355.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

طريقة تثبيت تردد قناة سبونج بوب

على كل الراغبين في معرفة طريق تثبيت تردد قناة سبونج بوب أو تردد أي قناة أخرى عليه اتباع الخطوات التالية: