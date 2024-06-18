موعد عودة الموظفين من عطلة عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد العطلة المقبلة

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا موعد عودة الموظفين من عطلة عيد الأضحى المبارك وهذا كت يبحث عن عدد كبير من الموظفين داخل الدولة في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويجب العلم أن عطلة عيد الأضحى بدأت من يوم وقفة عرفات والتي كانت يوم السبت الموافق 15 من يونيو وذلك كان في مختلف القطاعات.

موعد عودة الموظفين من عطلة عيد الأضحى المبارك

وفقا لما نقلته بعض الجهات المسؤولة أنه من المقرر نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الموافق 20 من يونيو وسوف يأتي بعدها الجمعة والسبت وهما عطل أسبوعية وبناء على هذا سوف تعود جميع القطاعات إلى عملها بشكل رسمي يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

موعد عودة البنوك للعمل

يجب العلم أنه من المقرر أن تعمل جميع البنوك بدءا من يوم الأحد الموافق 23 من يونيو حيث أن عطلة العيد سوف تنتهي يوم الخميس الموافق 20 يونيو ويوم الجمعة والسبت هما عطلة أسبوعية.

ما هي العطلة الرسمية القادمة؟

الجدير بالذكر أن العطلة القادمة هي عطلة 30 يونيو والتي سوف تكون يوم الأحد ولكن من المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس وذلك لتكون مع العطل الأسبوعية.

العطل الرسمية 2024

سوف الانتهاء من عطلة 30 يونيو سوف يأتي مجموعة من العطل الرسمية بعد ذلك وهي: