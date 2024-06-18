وزارة التربية الوطنية تُعلن موعد نتائج البكالوريا 2024 بالجزائر ورابط الاستعلام

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
وزارة التربية الوطنية تُعلن موعد نتائج البكالوريا 2024 بالجزائر ورابط الاستعلام
وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا

أطلقت وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا وهذا ما يبحث عنه جميع المترشحين داخل الدولة لذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالتصريح عن موعد ظهور النتائج، كما قامت أيضا بتوفير رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائجهم، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا

وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا
وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا

الجدير بالذكر أن اختبارات البكالوريا بدأت يوم الأحد الموافق 9 من يونيو وانتهت يوم 13 من يونيو وبعدها تم البدء على الفور في عملية التصحيح وتجميع الدرجات والتي مازالت مستمرة حتى الوقت الحالي ويجب العلم أن الوزارة قامت بتكليف فريق متخصص من أجل تلك المهمة وهذا حتى تتم بطريقة عادلة، ووفقا لما نقلته وزارة التربية الوطنية والتعليم أنه من المقرر ظهور نتائج البكالوريا في منتصف شهر يوليو.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا

يوجد مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها من قبل الطلاب عند الاستعلام عن نتائج البكالوريا وهي:

  1. أولا قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم.
  2. ثانيا من الخيارات المتوفرة يرجى النقر على نتائج البكالوريا.
  3. ثالثا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول الطالب قم بإدخالها بشكل دقيق.
  4. أخيرا اضغط على زر بحث وسوف تحصل على النتيجة بالدرجات في جميع المواد.

سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر

يجب العلم أن الاستدعاء من الأشياء المهمة واللازم استخراجها قبل الدخول إلى الامتحان ويمكنك الحصول عليه من خلال اتباع الآتي:

  1. يرجى الدخول على منصة المسابقات والامتحانات أولا.
  2. قم بتسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة السر.
  3. في الخطوة التالية يرجى النقر على كلمة المترشحين الأحرار.
  4. قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.
  5. أخيرا قم بطباعة النموذج واحتفظ به.
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ندى

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