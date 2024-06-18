تحديث الواتساب الذهبي ضد اخر اصدار (ابتديــــت جـــامد).. فرصتك تستمع بالمزايا كلها قبل الكل

هل تعرفت على تحديث الواتساب الذهبي الذي تم اطلاقه من قبل الشركة المطورة لتطبيق واتساب، هل تعرفت على المميزات التي يمتلكها هذا التطبيق والتي جعلت الكثير من مستخدمي تطبيقات الدردشة يميلون الى استخدام هذا التطبيق، اذا كنت بحاجة لمعرفة كل هذه التفاصيل فيتعين عليك قراءة هذا المقال والذي سنقوم فيه بعرض جميع مميزات هذا التطبيق التي جعلته مختلف عن التطبيق الأصلى.

تحديث الواتساب الذهبي

انتشرت شهرة تحديث الواتساب الذهبي بشكل كبير بين باقي التطبيقات وباقي النسخ المعدلة، وذلك لما يمتلكه من مميزات جعلته الاقوى بينهم، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

من أهم المميزات الخاصة بهذا التحديث أنه يمكنك من الرد التلقائي على الرسائل، ويكون ذلك عن طريق تحديد رسالة تقوم أنت بتحديدها، وسيتم ارسال هذه الرسالة في حال انشغالك.

كما يمكن أيضا جدولة الرسائل لوقت معين تقوم أنت بتحديده، ويكون ذلك عن طريق كتابة الرسالة وتحديد الوقت التي يتم ارسالها فيه.

ارسال ملفات وفيديوهات ذات حجم كبير.

ارسال ما يقرب من 300 رسالة يتم تحديدهم وتوجيههم لعدد من الاصدقاء.

يتم أيضا من خلال هذا التحديث إلغاء علامة صح الزرقاء الترويج تعتبر كمؤشر لقراءة الرسائل.

وأيضا إلغاء حالة النشاط والغاء جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي.

كما يتميز التطبيق بقدرته على قراءة الرسائل الذي قام الطرف الآخر بإرسالها لك، ثم قام بحذفها.

الثيمات والملصقات في تحديث الواتساب الذهبي

يمتلك تحديث الواتساب الذهبي مجموعة من الثيمات التي تمكنك من تغيير خلفية التطبيق بالشكل الذي يتناسب معك، كما يحتوى التطبيق أيضاً على مجموعة من الملصقات التي تضيف للمحادثة نوع من البهجة، كما ايضا يحتوى هذا التطبيق على الرموز التعبيرية، والتي يتم الضغط فيها على الرسالة الموجهة إليك واختيار الرمز التعبيري الذي تريد ارساله، والذي يعتبر بمثابة رد فوري على الرسائل.