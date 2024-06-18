نتائج الصف التاسع يمن

كثر البحث حول نتائج الصف التاسع في اليمن، صنعاء 2024، وخصوصاً بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الموعد الذي تم تحديده مسبقاً لإعلان نتائج الصف التاسع والبكالوريا السورية، بحسب ما أعلنته وزارة التربية في الأيام الماضية فقد صرحت الوزارة أن موعد نشر النتائج سيكون بعد الثالث عشر من الشهر الجاري، الذي يصادف آخر أيام امتحانات البكالوريا السورية وعلى الجانب الآخر، أعلنت الوزارة أنها قامت بنشر جميع النتائج النهائية للدورة الأولى على موقع وزارة التربية والتعليم السورية

الحصول على النتيجة التاسع اليمن

أتاحت وزارة التربية والتعليم في اليمن رابطاً للاستعلام عن نتائج الصف التاسع لعام 2024، حيث زادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء أمورهم في اليمن لمعرفة نتائج الصف التاسع باستخدام الاسم ورقم الجلوس وتعد هذه النتائج ذات أهمية كبيرة لمستقبل الطلاب

وأفادت وزارة التربية والتعليم في اليمن بالإجراءات الكاملة للتحقق من نتائج الصف التاسع لعام 2024، والتي كانت كما يلي:

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

اضغط على زر “النتائج” من الصفحة الرئيسية للموقع

قم باختيار نتائج الصف التاسع

قم بتحديد العام الدراسي 2024

يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة، والتي تشمل رقم جلوس الطالب

انقر على كلمة بحث

يتم عرض صفحة جديدة تحتوي على نتائج الطالب

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نشر نتائج الصف التاسع والثانوية العامة على موقع الوزارة، لتيسير وصول الطلاب إلى نتائجهم كما خصصت الوزارة عدة أرقام هواتف للرد على استفسارات الطلاب خلال هذه الفترة، ومن بينها الرقم 161 المخصص لإرسال الرسائل النصية القصيرة المتعلقة بالنتائج يمكن للطالب إرسال رسالة قصيرة تتضمن رقم جلوسه، وسيحصل على رسالة تحتوي على كافة تفاصيل النتيجة ويمكن للطلاب والطالبات كذلك معرفة النتيجة عبر الرابط الخاص بموقع الإدارة العامة للاختبارات.