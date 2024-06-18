“ميخرجش عنها الامتحان“ اسئلة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة السنوات السابقة

سوف نقدم لكم في السطور التالية اسئلة امتحان اللغة العربية ثانوي عام 2024 حيث أن مرحلة الثانوية العامة من المراحل التعليمية المهمة والتي يعيش طلابها فترة مليئة بالقلق والتوتر وذلك لأنها تحدد مصير الطالب التعليمي ومن خلالها يتعرف الطالب على الكلية التي سوف يلتحق بها، ومن المقرر أنهم سوف يعودوا للامتحانات بعد عطلة عيد الأضحى.
اسئلة امتحان اللغة العربية ثانوي عام 2024
قامت الجهات التعليمية المسؤولة بإطلاق مجموعة من اسئلة امتحان اللغة العربية ووذلك من أجل مساعدة الطلاب في التعرف على نوعية الأسئلة وكيف تأتي في الامتحانات والتعرف على إجابتها وهذا من أجل الحد من القلق والتوتر لديهم، والجدير بالذكر أنهم سوف يبدئوا ا امتحانات المواد المضافة بدء من يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024.
جدول امتحانات الثانوي العام
- امتحان كل من مادة التربية الدينية والتربية الوطنية كافة الشعب وهذا يوم الإثنين الموافق 10 من يونيو.
- امتحان الاقتصاد والإحصاء كافة الشعب يوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو.
- امتحان اللغة العربية كافة الشعب يوم السبت الموافق 22 من يونيو.
- امتحان اللغة الأجنبية الثانية كافة الشعب يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو.
- امتحان مادة الفيزياء لشعبتي العلمي رياضة علوم، وامتحان التاريخ الأدبي وهذا يوم السبت الموافق 29 من يونيو.
- امتحان مادة اللغة الإنجليزية كافة الشعب وهذا يوم الثلاثاء الموافق 2 من يوليو.
- امتحان مادة الكيمياء لشعبتي العلمي علوم والعلمي رياضة، امتحان مادة الجغرافيا للأدبي وهذا يوم السبت الموافق 6 من يوليو.
- امتحان الجيوليوجيا شعبة علمي علوم، وامتحان الهندسة الفرعية لعلمي رياضة، امتحان علم النفس للأدبي وهذا يوم الأربعاء الموافق 10 من يوليو.
- امتحان الأحياء علمي علوم، امتحان تفاضل وتكامل علمي رياضة، امتحان الفلسفة والمنطق أدبي وهذا يوم الأربعاء الموافق 17 من يوليو.
- امتحان الديناميكا علمي رياضة يوم السبت الموافق 20 من يوليو.