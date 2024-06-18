“ميخرجش عنها الامتحان“ اسئلة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة السنوات السابقة

سوف نقدم لكم في السطور التالية اسئلة امتحان اللغة العربية ثانوي عام 2024 حيث أن مرحلة الثانوية العامة من المراحل التعليمية المهمة والتي يعيش طلابها فترة مليئة بالقلق والتوتر وذلك لأنها تحدد مصير الطالب التعليمي ومن خلالها يتعرف الطالب على الكلية التي سوف يلتحق بها، ومن المقرر أنهم سوف يعودوا للامتحانات بعد عطلة عيد الأضحى.

اسئلة امتحان اللغة العربية ثانوي عام 2024

قامت الجهات التعليمية المسؤولة بإطلاق مجموعة من اسئلة امتحان اللغة العربية ووذلك من أجل مساعدة الطلاب في التعرف على نوعية الأسئلة وكيف تأتي في الامتحانات والتعرف على إجابتها وهذا من أجل الحد من القلق والتوتر لديهم، والجدير بالذكر أنهم سوف يبدئوا ا امتحانات المواد المضافة بدء من يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024.

جدول امتحانات الثانوي العام