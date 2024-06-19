تابع مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس لمشاهدة أولى الحلقات الممتعة.. موعد العرض هُنـا

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
تابع مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس لمشاهدة أولى الحلقات الممتعة.. موعد العرض هُنـا
مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس وهو من المسلسلات التركية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة حيث أنه يقوم بمتابعته عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول في الوطن العربي وهذا لما ينقله من أحداث تاريخية مرت بها الدولة العثمانية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المؤسس عثمان  الجزء السادس

تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان حول الدولة العثمانية والمسلسل يوضح كيف نشأت تلك الدولة من البداية، ويوضح أيضا جميع المعارك والصراعات التي خاضها الملك عثمان أرطغرل من أجل بناء دولة قوية، انتهى عرض الموسم الخامس من المسلسل في الوقت الحالي وعلى الرغم من هذا يظل يتابعه الكثير  ولا أحد يمل وينتظرون نزول الجزء السادس.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

من المنتظر أن يتم الاعلان بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة عن موعد عرض الجزء السادس من المسلسل، ودعونا ننتظر العرض الحصري والذي من المتوقع أن يكون خلال شهر يوليو المقبل، حيث تم عرض مسلسل المؤسس عثمان على آي تي في التركية وهذا يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ويعرض في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة، بينما يعرض بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 9 مساء، ويمكنكم أيضا متابعته في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية، توجد جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان على منصة لاروزا.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

وهي من القنوات التي تعرض مسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية يمكنك تنزيلها بكل سهولة من خلال استخدام التردد التالي:

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164
مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164
  • التردد: 12034.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

يمكنك أيضا استقبال القناة من خلال استخدام التردد الجديد:

  • التردد: 11034.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
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معلومات الكاتب
ندى

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