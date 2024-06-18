إشاعة ولا حقيقة وفاة الدكتور عمر عبد الكافي .. الشيخ ينفي

وفاة الدكتور عمر عبد الكافي انتشرت العديد من الأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تشير الي وفاة الداعية الأسلامية الشهير عمر عبد الكافي ، حيث نشر ذلك الخبر عدد كبير جدا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، وأصبح البعض يتسائل علي حقيقة ذلك الأمر الذي جعل السوشيال ميديا في حزن مستمر ، وسوف نوفر لكم في هذا التقرير حقيقة ذلك الأمر.

حقيقة وفاة الدكتور عمر عبد الكافي

قد تم نشر خبر وفاة الداعية عمر عبد الكافي علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد قام البعض بالبحث عن حقيقة ذلك الخبر الذي هز السوشيال ميديا بشكل كبير جدا ، والتي تسببت ايضا في حدوث حالة من القلق والبلبة بين المواطنين ، ولكن تبين ان الدكتور عمر عبد الكافي بصحة جية جدا ، ويحتفل مع الاسرة الخاصة بة بعيد الاضحي المبارك ، لذلك أن خبر وفاة الداعية غير صحيح وما هو الا مجرد اشاعة.

من هو الشيخ عمر عبدالكافي

يبحث الكثير من زوار مواقع التواصل الاجتماعي علي من هو الشيخ عمر عبد الكافي ، وقد تبين علي انة قد ولد في عام 1951 وهو ابن محافظة المنيا ، وقد تخصص في البحث عن الاعجاز العلمي بينما اهتم ايضا باللغة العربية ، وقد حصل علي العديد من الجوائز ، كما قام بتقديم العديد من التقنية في المجالات الاسلامية ، وقد تحقق الدكتور في الالتحاق بكلية الزراعة وقد حصل علي شهادة الدكتورة ثم انتقل الي العلوم الشرعية والفقه ، كما درس ايضا في صحيحي البخاري ومسلم ، ومن من الشخصيات الرائدة في التطوير الاسلامي