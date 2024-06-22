500 ألـــف دينار في محفظك هسه.. وزارة المالية تكشف أنباء سارة رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية

رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية يبحث عنها جميع المتقاعدين داخل العراق، بعد أن زفت البشري لهم بالزيادة المقررة على رواتبهم، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في تقديم العون لمواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم، وقد جاءت هذه الزيادة بنسبة 100 ألف دينار عراقي لكل مستفيد، كما تم دراسة زيادة نسبة الحد الأدني للمعاشات ولكن بانتظار تطبيق ما تم تقريره خلال الفترة المقبلة.

رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية

زفت البشرى شوارع محافظات العراق جميعا بسبب زيادة رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية، هذه الزيادة التي تم تطبيقها فعليا مع دخول هذا الشهر، حيث جاءت هذه الزيادة على النحو التالي:

سيتم زيادة راتب المتقاعدين الذين يحصلون على 500 الف دينار، لتصل إلى 600 ألف دينار.

كما سيتم زيادة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على 600 ألف دينار الى 700 ألف دينار.

أما المتقاعدين الذين يحصلون على 700 ألف فستكون الزيادة لتصل إلى 800 ألف.

ويتم تطبيق هذه الزيادة على جميع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار.

زيادة الحد الأدني لرواتب المتقاعدين 700 ألف دينار

خلال اجتماع طارئ تم تحديده من وزارة المالية العراقية ومجموعة من المسؤولين تم دراسة زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين ليصل إلى 700 ألف دينار بدلا من 500 ألف، لتكون الزيادة المقررة بنحو 200 ألف دينار عراقي، وسيتم تنفيذ هذا القرار خلال فترة قريبة، كما سيتم دراسة تطبيقه على القطاع الخاص أيضا، لأنه من أهم القطاعات العاملة في الدولة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

بعد التعرف على سلم رواتب المتقاعدين في العراق الذي تم طرحه بعد الزيادة المقررة في رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية، نعرض لكم طريقة الاستعلام عن هذه الزيادة، عن طريق اتباع الخطوات التالية: