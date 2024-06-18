طريقة تحضير الكبسة السعودي بأسهل طريقة وألذ طعم خطوة بخطوة!

السعودية من أكثر الدول العربية التي تتميز بتقديمها لألذ أنواع الطعام، تعتبر الكبسة من أكثر الأكلات التي تشتهر هناك، طعمها شهي للغاية ومذاقها طيب، فلا أحد يستطيع مقاومة طعمها الرائع، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكبسة السعودية خطوة بخطوة مع طريقة الحشو بمكونات بسيطة، يلائم تقديمها في التجمعات العائلية الكبيرة أو إلى عائلتك كنوع من التجديد.

طريقة تحضير الكبسة السعودي

الكبسة السعودية من أكثر الوصفات التي يميل إليها الكثير من الأشخاص، يمكن إعدادها بكل سهولة بمكونات بسيطة، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

كيلو من الدجاج.

3 ملاعق من معجون الطماطم.

ملعقة من بهارات المتنوعة.

ملعقة من الملح.

¼ ملعقة من الفلفل الأسود.

3 أكواب أرز.

½ كوب زيت ذرة.

3 ثمرات طماطم .

ثمرتين من بصلتين.

10 أعواد قرنفل.

10 أعواد من الهيل.

عود قرفة.

3 ثمرات من الفلفل الأخضر.

4 فصوص ثوم.

طريقة التحضير

نأتي بقدر، نضيف إليه الزيت، نضعه على حرارة متوسطة، نضع البصل، الثوم، نقلب جميع المكونات جيدا.

نضيف الفلفل، اللومي، نقلب جميع المكونات حتى يكون لونها ذهبي.

نضيف معجون الطماطم، ونقلبه حتى يجف، ثم نضيف البهارات، الطماطم المهروس، نترك المزيج على النار.

نضيف الدجاج ونغمره في الماء، ثم نغطي القدر، ونتركه على حرارة متوسطة.

نرفع الدجاج، ونترك المرقة حتى تغلي، ثم نضيف الأرز، ونترك الخليط حتى يغلي، لمدة نصف ساعة.

طريقة تحضير شوي الدجاج

نأتي بالدجاج، ونضعها في صينية، ثم نضيف كمية ملائمة من معجون الطماطم، ثم نضع الكركم، ثم نشويها في الفرن، ثم نسكب الأرز في طبق تقديم، وبعد ذلك نضع الدجاج فوقه.