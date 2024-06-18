سر عمل البيتزا الإيطالية اللذيذة في البيت: أسهل طريقة مع مكونات بسيطة!

البيتزا من أكثر الوصفات الطبيعية التي تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأشخاص، لذلك سنقدم لكم البيتزا الإيطالي بأسهل طريقة بمكونات في كل بيت أسهل وأبسط طريقة لعجينة البيتزا الأصلية بمكونات بسيطة، تعد هذه الطريقة من أسهل طريقة اعداد البيتزا، تابعي المقال التالي.

البيتزا الإيطالي بأسهل طريقة

تعد البيتزا هي الراعي الرسمي لأي خروجه، لكونها من الوجبات السريعة، خاصة عندما تتناول مع مشروبك الغازي المفضل، لذلك يفضل الكثير تناولها، سنعرض لكم خطوات تحضيرها، بكل سهولة من خلال فيما يلي:

مقادير العجينة:

كوب ونصف دقيق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

¾ كوب ماء.

ملعقتين من زيت الزيتون.

مقادير البيتزا:

½ كوب صلصة الطماطم.

كوب ونصف جبنة موزاريلا تكون مبشورة.

¼ كوب البيبروني.

طريقة التحضير:

نقوم بإذابة الخميرة في الماء، تترك جانبا.

نضع الدقيق بوعاء كبير، نضيف الخميرة والزيت، نخلط جميع المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نضع العجين في وعاء، يكون مدهون بالزيت، تترك جانبا حتى يتضاعف حجمها.

نفرد العجينة في صينية.

نضع الصلصة على العجينة، ثم نضيف الجبن المبشور، البيبروني، ندخلها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة.

صلصة البيتزا الإيطالي

صلصة البيتزا من أكثر أنواع الصلصة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

6 ثمرات من الطماطم يكون حجمها كبير، ومقشرة ومهروسة.

ملعقة من زيت الذرة النباتي.

ملعقة من الثوم المفروم أو بودرة الثوم.

½ كوب بصل مهروس.

½ ملعقة من الأوريغانو.

ملعقتين من الفلفل الأحمر.

ملح بناء على رغبتك.

½ ملعقة من السكر.

طريقة التحضير: