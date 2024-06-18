“فرحة أطفالكم مضمونة” تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بأعلى جودة

يهتم الكثيرون بمعرفة تردد قناة كراميش 2024 وذلك بسبب الشهرة الكبيرة التي تحظى بها هذه القناة بين الأطفال وأيضًا آبائهم، ويرجع ذلك لتقديمها محتوى مميز يجذب الأطفال ويجعل آبائهم مطمئنين طوال فترة مشاهدتهم التلفزيون، كذلك فإن إدارة القناة تهتم بتغيير ترددها من حين لآخر، وذلك حتى توفر للمشاهدين محتوى جيد يمتاز بالجودة العالية، مع العلم أن هذه القناة تقدم محتوى ترفيهي يبعد كل البعد عن أي عنف قد تجده في القنوات الأخرى، الأمر الذي مكنها من نيل ثقة العديد من الأمهات والآباء، وسوف نوضح لكم أهم ما يتعلق بتردد هذه القناة خلال مقالنا.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات

إن قناة كراميش قد توقفت في الفترة السابقة لمدة من الوقت، وذلك نتيجة لوجود مجموعة من الأعطال الفنية، ولكن تم حل تلك المشكلة وعاد البث إليها، وسوف نوضح لكم تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكنكم استقبال هذه القناة الرائعة أيضًا على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معلومات عن قناة كراميش

في هذه الفقرة سوف نوضح أهم وأبرز المعلومات الخاصة بقناة كراميش الرائعة: