حملهــــا بي دي اف نتائج الثالث متوسط 2024 بغداد – كربلاء – البصرة موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط من أهم النتائج التي يتم البحث عنها كل لحظة، وذلك لأهمية هذه المرحلة لديهم، حيث أنها مرحلة انتقالية ينتقل منها الطلاب الى مرحلة دراسية جديدة، ولهذا ازداد التساؤل يوميا عن متى سيتم الاعلان عن هذه النتائج، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتحدد موعد الاعلان عنها، ويأتي هذا من دخول اجازة عيد الاضحى في جميع المحافظات بالعراق، وسنوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بموعد النتيجة والمؤشرات الأولية لها.

نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث متوسط من أهم ما يتم البحث عنه خلال هذا الفترة، ويرجع هذا لقلق الطلاب وأولياء على مستقبلهم التعليمي الذي يتعلق بإجمالي مجموع الدرجات التي سيحصل عليها الطالب في هذه المرحلة، وقد افادت مصادر خاصة بالتربية العراقية بما يلي:

أكدت وزارة التربية العراقية أن المؤشرات الاولية للنتائج حتى هذه اللحظة مبشرة، حيث جاءت نسب النجاح في المواد التي تم تصحيحها بنسب مرتفعة عن العام الماضي.

أكدت الوزارة أيضا أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات لم يتم الانتهاء منها بشكل كلي حتى هذه اللحظة، ويأتي ذلك مع دخول اجازة عيد الأضحى المبارك، مما أدى إلى توقف عملية التصحيح لحين الانتهاء من الاجازة.

كما أكدت الوزارة أيضا أنها ستقوم بالإعلان عن النتائج عبر موقعها الإلكتروني.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

يمكن بكل سهولة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية وملء جميع الخانات بالمعلومات المطلوبة، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: