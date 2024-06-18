اعرفهم واشترك الآن.. المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

معاش تكافل وكرامة هو برنامج اجتماعي ضخم أطلقته الحكومة في عام 2015، بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة والمحتاجة في البلاد، يعد هذا البرنامج مبادرة حكومية هامة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال توفير دعم مالي شهري يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء والسكن، يمثل معاش تكافل وكرامة جزءا من استراتيجية الحكومة المصرية في تعزيز التنمية المستدامة للمواطنين.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

كثير من المواطنين يسعون لمعرفة كيفية التقديم للحصول على الدعم من برنامج معاش تكافل وكرامة، فيما يلي نوضح التفاصيل الخاصة بالمستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي تحتوي على عنوان السكن الخاص به.

شهادات الميلاد صورة منها لجميع أفراد الأسرة.

شهادة الزواج أو قسيمة الطلاق وصورة منها.

صورة من شهادة الوفاة للأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

بيان قيد مدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

مستند يثبت حالة الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن.

شهادة الهجر أو وثيقة تثبت الانفصال.

إقرار الوصاية للأيتام إذا كانت الحالة كذلك.

إقرار الوصاية للأيتام إذا كانت الحالة كذلك. شهادة السجن إذا كان الأب أو الأم قد خضعا للسجن.

شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي: