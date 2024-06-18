اعرفهم واشترك الآن.. المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

معاش تكافل وكرامة هو برنامج اجتماعي ضخم أطلقته الحكومة في عام 2015، بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة والمحتاجة في البلاد، يعد هذا البرنامج مبادرة حكومية هامة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال توفير دعم مالي شهري يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء والسكن، يمثل معاش تكافل وكرامة جزءا من استراتيجية الحكومة المصرية في تعزيز التنمية المستدامة للمواطنين.
المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة
كثير من المواطنين يسعون لمعرفة كيفية التقديم للحصول على الدعم من برنامج معاش تكافل وكرامة، فيما يلي نوضح التفاصيل الخاصة بالمستندات المطلوبة:
- صورة من بطاقة الرقم القومي تحتوي على عنوان السكن الخاص به.
- شهادات الميلاد صورة منها لجميع أفراد الأسرة.
- شهادة الزواج أو قسيمة الطلاق وصورة منها.
- صورة من شهادة الوفاة للأرامل.
- صورة من بطاقة التموين.
- بيان قيد مدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.
- مستند يثبت حالة الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن.
- شهادة الهجر أو وثيقة تثبت الانفصال.
إقرار الوصاية للأيتام إذا كانت الحالة كذلك.
- شهادة السجن إذا كان الأب أو الأم قد خضعا للسجن.
شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024
يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:
- الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
- عدم السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).
- لا يمتلك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.
- مصروفات مدرسية أقل من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
- عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).
- مرور ثلاثة أشهر على خروج أحد أفراد الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).
- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة المكونة من أربعة أفراد.
- لا يمتلك أراضي زراعية أو ملكية عقارات بخلاف السكن.
- عدم وجود ملكية محلات تجارية مسجلة أو غير مسجلة.
- عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).
- تلقي دعم من جمعيات أهلية بقيمة 400 جنيه شهريًا بشكل منتظم.
- الحصول على معاش من القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.
- المستندات الداعمة مثل صور بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق والوفاة أو الهجرة، بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء.
- تقديم شهادة طبية رسمية توضح درجة الإعاقة إذا كانت موجودة.
- الأسر المتقدمة يجب أن تكون لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء بين سن السادسة والثامنة عشرة في مراحل التعليم المختلفة.
- يجب أن يكونوا من كبار السن بعمر يبدأ من 65 عامًا.
- المتقدمون من أصحاب العجز أو المرض المزمن الذي يمنعهم من العمل يجب أن يوثقوا ذلك بشهادة طبية.
- عدم تلقي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية من جهة أخرى.