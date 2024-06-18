استعلم عن اسمك.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة “مظلتي”، وثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد صدور الكشوفات المطلوبة، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن الكشوفات قريبًا جدًا، وأشارت أيضًا إلى استمرار تقديم دعم الرعاية الاجتماعية لجميع الفئات المستحقة، لضمان استفادة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

بعد ذلك يتم إدخال الرقم الوطني واسم المتقدم.

ثم يتم تحديد الولاية التي يقيم فيها.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

ثم يتم كتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يتم النقر على زر “استعلام” لعرض النتائج.

شروط الرعاية الاجتماعية

إليكم شروط الرعاية الاجتماعية: