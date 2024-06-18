احصل على مليون دولار .. عند التسجيل في مسابقة الحلم يلا حقق حلمك واشتري اللي نفسك فيه

نستعرض الآن معكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاشتراك للفوز بجائزة المليون دولار، وذلك بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في معدلات البحث على جوجل لمعرفة كيفية الاشتراك في المسابقة عبر الإنترنت بسبب الشعبية الكبيرة لدى مسابقة الحلم بين الناس وفرص الكسب منها المال لذا تابعوا معنا موقعنا لتعرفوا ادق التفاصيل عن المسابقة.

التسجيل في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا

قدمت مسابقة الحلم في هذا الموسم جائزة مالية كبيرة لجميع الراغبين في المشاركة والتسجيل، وهذا ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم ولهذا السبب، سنشرح لكم الخطوات المطلوبة لهذا الغرض كما يلي:

استخدم رمز بلدك في تلك المسابقة.

يجب عليك إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم المخصص لدولتك.

سوف تصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني لإتمام عملية التسجيل في مسابقة الحلم.

سيتم طرح بعض الأسئلة البسيطة عليك، ويجب عليك تقديم إجابات صحيحة وملائمة.

ما أن تُجيب على جميع الأسئلة المطلوبة، ستمنح الفرصة للدخول في سحب الأسماء.

عليك أن تنتظر حتى الحلقة المقبلة لمعرفة من هو الفائز في المسابقة.

شروط التسجيل في مسابقة حلم 2024

هناك عدد من الشروط التي ينبغي تلبيتها من أجل المشاركة في مسابقة حلم 2024، وهذه المتطلبات هي كالتالي: