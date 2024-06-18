تغيير جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 بالعراق.. اعرف الجدول الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول امتحانات السادس الإعدادي 2024 الجديد، بعد تعديلها له كان من المفترض أن يتم اجراء مادة الأحياء يوم السبت الموافق 22 يونيو، ولكن تم تغيير الموعد ليصبح يوم الأحد الموافق 23 يونيو كما أُجريت تعديلات على بعض المواد الأخرى، حيث سوف يتم تطبيق التعديلات بدءًا من الأسبوع القادم سوف نعرض لكم جميع التعديلات التي طرأت على الجدول حتى الآن عبر موقعنا.

جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي في العراق لعام 2024 للدور الأول

يكمل طلاب الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق امتحاناتهم أمام اللجان بعد عطلة عيد الأضحى، بدءًا من يوم الأحد 23 يونيو المقبل كان الطلاب قد بدأوا امتحاناتهم يوم السبت 8 يونيو الجاري، حيث أدى طلاب القسم العلمي في الدراسة العربية “تعليم عام وموهوبين”، والتركمانية، والكردية امتحان مادة التربية الإسلامية، قبل أن يبدأ طلاب القسم الأدبي نفس الامتحان في اليوم التالي. وفيما يلي أبرز التعديلات:

وفقاً لجدول امتحانات السادس الإعدادي القديم، فإن موعد امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية كان يوم السبت الموافق 22 يونيو.

بعد التعديل، تم تأجيل جميع مواد الجدول ليوم كامل، وبهذا سيتم استكمال الامتحانات بعد عطلة عيد الأضحى يوم الأحد بدلاً من يوم السبت.

تم إدراج يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 كعطلة رسمية بمناسبة “عيد الغدير” في الجدول الجديد بناءً على وزارة التربية.

تم استبدال عطلة يوم الثلاثاء بإضافة يوم الاثنين، الموافق الأول من يوليو، “الذي كان فارغًا في الجدول” كيوم للامتحانات.

كيفية الاستعلام عن النتائج

بمجرد انتهاء الامتحانات، يستطيع الطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية في العراق ينبغي على الطلاب متابعة الموقع بشكل دوري لمعرفة مواعيد إعلان النتائج وأي تحديثات تتعلق بها.

ارشادات أداء اختبارات السادس الاعدادي

وبعد أن قدمنا للطلاب رابط الوصول إلى النتائج، صرحت وزارة التربية العراقية بمجموعة من الإرشادات التي يجب على الطلاب مراعاتها ليتمكنوا من اجتياز اختبارات السادس الاعدادي دون أي مشاكل، وهي كالتالي: