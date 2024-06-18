كودات مفعلة وجاهزة.. أقوى أكواد ماين كرافت تحديث 1.21 الجديد استبدلها الآن واحصل على سكنات مضمونة

يلزم تحديث لعبة ماين كرافت حتى يتم الحصول على أقوى أكواد ماين كرافت تحديث 1.21 الجديد، وتلك اللعبة يحرص مستخدميها دائما على تحديثها للحصول على الإضافات والمميزات التي تجعل اللعب سلس وبسيط، كما أنها تمكنهم من استكشاف مناطق أخرى من خلالها يتم الحصول على معدات وعناصر هامة جدا تساعد على ترقية اللاعب والوصول إلى مستويات أعلى.

أقوى أكواد ماين كرافت تحديث 1.21

هناك أكواد كثيرة متوفرة داخل لعبة ماين كرافت، يلزم قبل أن يتم استخدامها معرفة الإضافات والمميزات التي تقدمها، ولهذا سنقدم لكم أقوى أكواد ماين كرافت تحديث 1.21 الجديد، والذي جاءت عبارة عن الآتي:

للحصول على موارد أساسية عبارة عن حجر وخشب لاستخدامها في بناء قلاع ومنشآت يجب تفعيل كود KINGY25.

بواسطة تفعيل كود QUANTECH3000 سيتم الحصول على أدوات تقنية تساعد اللاعب في بناء هياكل معقدة.

يمكنك أن تبني مباني ثلجية بكل سهولة من خلال تفعيل كود ICE50.

بكل سهولة يمكنك التخفي، وذلك للتسلل بين الأعداء وتحقيق الفوز بكل يسر، وسيكون ذلك بواسطة كود SHADOW25.

يمكنك الاحتفال بالأعياد بكل سهولة من خلال الألعاب النارية والزينة المتميزة بألوانها، وللحصول على ذلك ابدأ في تفعيل كود POINTYNEWYEAR50.

كيفية استخدام الأكواد في ماين كرافت

بعد أن تتمكن من الحصول على أكواد ماين كرافت الشهيرة، عليك بمعرفة الخطوات التي تساعدك في استخدامها بالشكل الأمثل، وتلك الخطوات هي عبارة عن الآتي: