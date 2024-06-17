وزارة التربية والتعليم اليمنية تعلن عن رابط نتائج التاسع اليمني من هنا

رابط نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم أصبح من اكثر الموضوعات بحثا في اليمن، فمنذ انتهاء الاختبارات، يواصل الطلاب وأولياء أمورهم البحث عن النتائج، ورغم ذلك لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن، ما زاد من قلق الطلاب حول موعد صدورها مؤخرًا، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن رابط يمكن من خلاله التحقق من نتائج الصف التاسع لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس، وسيتم توافر النتائج في غضون الأيام القليلة القادمة سنستعرض معكم التفاصيل في من خلال مقالنا هذا.

إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أن إعلان نتائج الصف التاسع للعام 2024 سيأتي قريبًا، وذلك بعد انتهاء الطلاب من اختبارات الدور الأول لنهاية العام في 12 مايو الماضي يمكن الاستعلام عن النتائج الكترونيًا عبر موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن.

تسجيل الدخول إلى صفحة الوزارة.

الدخول إلى قائمة الامتحانات.

الضغط على خيار نتائج الامتحانات.

اختيار الصف التاسع من القائمة.

قم بإدخال بيانات الطالب الموضحة في الصفحة للاستفسار عن النتيجة.

النقر على علامة البحث لعرض نتيجة الطالب.

نتائج التاسع اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن استكمالها لجميع أعمال التصحيح، وتقدير الدرجات لكافة المواد الدراسية المخصصة لطلاب الصف التاسع لهذا العام الدراسي، وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن العمل جارٍ حالياً على تجهيز جميع النتائج لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم اليمني، ويجدر الاشارة إلى أن الوزارة أعلنت أيضاً عن إتمام جميع امتحانات الصف التاسع بنجاح في كافة محافظات اليمن دون تسجيل أي مخالفات من قبل الطلاب.