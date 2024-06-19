أقوى تحديث بمود جديد تحديث ببجي 3.3 حملها الآن.. مغامرات مدينة اطلانتس

بدأ العديد من المواطنين في الوقت الحالي البحث عن تحديث ببجي 3.3، بعد إعلان شركة ببجي موبيل عن التسريبات المتعلقة بالتحديث الجديد المقرر توفره في يوليو المقبل 2024 تعتبر هذه اللعبة من أهم الألعاب الإلكترونية نظراً لاستراتيجياتها المتقدمة ورسوماتها الواقعية التي يفضلها اللاعبين ومن خلال المقال التالي على موقعنا نقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا التحديث الجديد

موعد نزول تحديث ببجي 3.3 الجديد

تم الإعلان عن موعد إصدار تحديث ببجي 3.3 الجديد لعام 2024، والذي من المقرر أن يكون في أيام قليلة من شهر يوليو المقبل، بناءً على ما أعلنته الشركة المطورة حالياً وقد أشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم إصدار التحديث الجديد لهذا العام في 17 يوليو 2024.

كيفية استقبال التحديث الجديد لببجي

يمكن التعرف على كيفية الحصول على التحديث الجديد لعبة ببجي، عبر اتباع النقاط التالية:

في البداية يتم فتح متجر التطبيقات، سواء كان Google Play لمستخدمي Android أو App Store لمستخدمي هواتف iOS

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة البحث ثم كتابة اسم اللعبة مسبوقاً بكلمة “تحديث”

بعد ظهور جميع النتائج، يجب تحديد أيقونة لعبة ببجي موبايل من بينها

يتم تحميل صفحة اللعبة، وإذا كانت هناك نسخة قديمة على الهاتف، يمكنك النقر على زر التحديث

أما إذا كانت اللعبة غير موجودة على الهاتف، فيتم الضغط على زر التحميل

تحديث ببجي موبايل 3.3

سيشمل مجموعة من الميزات الرائعة، وتشمل هذه الإضافات ما يلي: