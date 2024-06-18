تحديث الواتساب الذهبي ضد الحظر GOLD (أبتديت عالمـــــي).. استمتع بمزايا ممتازة قبــل الجميع!!

تحديث الواتساب الذهبي يحرص على هذه العملية عدد كبير من المستخدمين، حيث حظى واتساب الذهبي بشعبية كبيرة في الكثير من أنحاء العالم المتفرقة، وبلا شك فإن ذلك يعود إلى المميزات التي يحتويها واتساب الذهبي والتي تسهل من عملية المراسلات و الدردشات حول العالم، حيث تم اضافة الكثير من الإضافات والمميزات للمستخدم، والتي لا توجد في أي تطبيق مراسلات آخر.

تحديث الواتساب الذهبي

عند الحديث عن تحديث الواتساب الذهبي نوضح للمستخدمين أهم المعلومات التي تدور حول التطبيق والتي يعد من أبرزها ما يلي:

تطبيق واتساب الذهبي ما هو إلا نسخة معدلة ومتطورة قام بتطويرها المطور اليمني ابو عرب.

النسخة متطورة من التطبيق الرسمي الأصلي واتساب الاخضر.

ولكنها استطاعت أن تتفوق عليها بفضل الميزات العديدة التي أضافها المطور إليها.

مميزات واتساب الذهبي

يعد تحديث واتساب الذهبي من أبرز عمليات التحديث التي تنال انتشار واسعا على الإنترنت، ويرجع ذلك إلى فضل المميزات العديدة التي تحتوي عليها النسخة ومنها ما يلي: