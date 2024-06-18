هنا.. رابط استخراج علامات الطلاب عبر المنصة 2024 بخطوة واحدة احصل على النتيجة

تعتبر منصة أوبن إيمس من أهم المنصات التعليمية الحكومية التابعة لوزارة التعليم في الأردن، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التعليمية التي تهدف بشكل رئيسي إلى خلق حلقة التواصل بين الطلاب والمدارس كما تعتمد المنصة على التكنولوجيا الحديثة على توفير تجربة استخدام متميزة بدقة عالية، حيث يمكن الحصول على معلومات حول الأداء الأكاديمي، كما تسهل المنصة على أولياء الأمور التواصل مع إدارة المدرسة، إلى جانب تقديم خدمة الاستعلام عن النتائج، التي شهدت مؤخراً اهتماماً متزايداً من الطلاب الراغبين في معرفة كيفية الحصول على نتائجهم في منصة أوبن إيمس.

استخراج علامات الطلاب عبر المنصة

وفرت المنصة وسيلة إلكترونية للحصول على النتائج النهائية عبرها، بالإضافة إلى تمكين المعلمين من متابعة الحضور والغياب إلكترونياً والاطلاع على الجداول كما أضافت المنصة مؤخراً مجموعة من القنوات التعليمية التي تعتبر حلقة وصل بين المعلمين والطلاب، مما يساعد على تسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات يمكن استخراج علامات الطلاب الاردن باتباع الخطوات التالية:.

الدخول إلى رابط منصة أوبن إيمس وتسجيل الدخول باستخدام رقم الطالب وكلمة المرور.

حدد نتائج الطلاب.

من الضروري تحديد المرحلة الدراسية واختيار الفصل، حيث سيتاح لك بعد ذلك مشاهدة نتائج الطلاب في كافة المواد التي تم اختيارهم فيها، بالإضافة إلى عرض درجات سلوكهم.

يمكن طباعة النتائج بكل سهولة.

منصة اوبن ايمس 2024

بعد انتهاء امتحانات الأردن ازداد البحث عن النتائج، خاصة في الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الحادي عشر، اختبارات الفصل الدراسي الأول، بدأت المدارس في رفع النتائج على منصة أوبن إيمس من بعد إنهاء عمليات تصحيح الأوراق وتسجيل العلامات تعد هذه العملية مهمة للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج بسهولة دون ضرورة الذهاب إلى المدرسة توفر منصة أوبن إيمس وسيلة آمنة للحصول على المعلومات التعليمية بسرعة وسهولة، مما يعزز الوصول إلى المعلومات الضرورية ويقوي التواصل بين المدرسة والمنزل.