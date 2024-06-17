نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا “كربلاء + البصرة + بغداد” وبـــاقي المحافظات بالدرجات

البحث عن نتائج الثالث متوسط من الأمور التي تلقى اهتماما واسعا في عموم محافظات العراق، حيث ينتظر الطلاب النتيجة بكل ترقب ولهفة كبيرة، ومن المتوقع أن يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق، وعبر موقع نتائجنا، حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة فور صدورها، بخطوات سهلة وبسيطة بشكل إلكتروني من أي مكان دون تكلف الذهاب إلى مقر المدرسة وتكبد العناء والمشقة.

نتائج الثالث متوسط

يعد البحث عن نتائج الثالث متوسط من عمليات البحث الشائعة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أفادت وزارة التربية والتعليم العراقية ما يلي:

من جانب موعد الإعلان عن النتيجة فإن الوزارة لم تحدد الموعد حتى الآن.

ولكنها أكدت أن النتيجة الخاصة بالثالث متوسط سوف تظهر بعد الانتهاء من جميع عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

حيث يحرص القائمون على النتيجة على أن ينال كل طالب ما يستحقه من درجات.

فور الانتهاء من النتيجة سوف يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الأوائل وتوفر النتيجة، وأيضا نسبة النجاح في هذا العام.

استخراج نتائج الثالث متوسط

باتت عملية استخراج نتائج الثالث متوسط من أسهل ما يكون حيث يمكن الاستعلام بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: