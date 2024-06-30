ظهرت الآن.. رابط موقع نتائجنا نتيجة ثالث متوسط 2024 العراق جميع المحافظات بالخطوات

منذ لحظات قليلة ظهرت نتيجة ثالث متوسطمن قبل وزارة التربية العراقية، وكشفت عن تفاصيل النتائج لعام 2024 من خلال موقع نتائجنا هذا الإعلان كان ينتظره طلاب وطالبات هذا الصف الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر موعد إعلان الدرجات بشكل رسمي، حيث سيكون لهذه النتائج تأثير كبير على مستقبلهم الأكاديمي و مسيرتهم الدراسية المقبلة، وسنقدم لكم طرق الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024.

موقع نتائجنا نتيجة ثالث متوسط 2024

يعد موقع نتائجنا الإلكتروني أحد أبرز المنصات التعليمية في الجمهورية العراقية، حيث يتميز تخصصه في إصدار نتائج الطلاب مما يسهل على كل طالب الوصول إلى نتائجه بسرعة وسهولة، و الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة نتائجنا.

اختيار محافظة الطالب.

تحميل ملف النتائج على الجوال.

يتم فتح الملف والبحث اسم الطالب لمعرفة النتيجة.

نتيجة ثالث متوسط 2024 دور أول

أعلنت الوزارة عن النتائج، وذلك بعد تصحيح المعلمون والمعلمات في جميع الإدارات التعليمية أوراق إجابة الطلاب على مدار الساعة وبعد الانتهاء من هذه العملية بدأت عمليات المراجعة والتدقيق للتأكد من عدم وجود أخطاء، في الخطوة الأخيرة تم نشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يتيح للطلاب الاطلاع على درجاتهم بسهولة دون الحاجة إلى إدخال الرقم الامتحاني.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول عبر موقع الوزارة

الآن نوضح لك كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باتباع التالي: