اضبط تردد قناة وناسة لولو أطفال 2024 على النايل سات وعرب سات وتابع أجدد وأجمل أغاني لولو في العيد

من ضمن القنوات التي يلزم أن تتوفر بصورة دائمة على التلفاز هي قناة وناسة، التي تقدم محتوى للاطفال متميز، وحتى يتم استقبالها على القمر الصناعي، يلزم على جميع المتابعين معرفة تردد قناة وناسة الجديد، الذي جاء حتى يتمكن من تحسين بعض الأعطال التي قد توفرت داخل برمجة القناة، وتتميز قناة وناسة بقدرتها الكبيرة على عرض محتوى متنوع يضم محتوى ثقافي وديني وكوميدي، تهدف جميعها إلى إنشاء طفل على خلق وسلوك حميد.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

يتوفر تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، وقد تم الحرص على ذلك بواسطة ادارة القناة، لكي توفرها لجميع المتابعين من حول العالم العربي، ولهذا يعد التردد الجديد للقناة المتوفر على القمر الصناعي نايل سات عبارة عن الآتي:

التردد المعلن: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة البث: HD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

لبدء استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات يلزم على الجميع معرفة البيانات الخاصة بها، والتي قد تم طرحها منذ أيام قليلة، حيث جاءت عبارة عن الآتي:

التردد الجديد: 11270.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة البث: HD.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة هي تعد من ضمن القنوات التي تمتلك جماهيرية واسعة جدا في الوطن العربي لكثرة المميزات التي تحملها، والتي تحرص على تطويرها بصورة دائمة، وتلك المميزات عبارة عن الآتي: