مود أتلانتس وإضافات رهيبة.. تنزيل تحديث ببجي 3.3 بيتا PUBG Mobile Update الجديد على أندرويد وآيفون بكل سهولة

للحصول على إضافات ومميزات عديدة، عليك البدء في تنزيل تحديث ببجي 3.3، وهذا التحديث ينتظره العديد من المستخدمين، وذلك للبدء في التمتع بالمميزات التي تم طرحها والغير متوفرة في التحديثات السابقة، ومن أبرز التحديثات المتوفرة في الإصدار الأخير هي جهاز AED الذي من خلاله يتمكن اللاعب من إنعاش نفسه، لكن يتم استخدامه لمرة واحدة فقط، كما شهد التحديث الجديد من لعبة ببجي وجود مركبات وأسلحة وخرائط قد تم إضافتها.

أهم إضافات تحديث ببجي موبايل 3.3

الكثير من الإضافات والمميزات التي سيتم الحصول عليها فور البدء في تنزيل تحديث ببجي 3.3، حيث تعد أبرز الإضافات الموضوعة بها هي عبارة عن الآتي:

قنابل دخانية جديدة قد تم إضافتها في اللعبة، حيث تعمل على توفير وضع الستائر الدخانية التي تظل مستمرة لعدة دقائق.

قد تم إضافة طريقة لعب جديدة عبارة عن فريقين الفريق الواحد يضم ثماني أفراد، ويتم اللعب في ساحة محكومة غير الساحة الرئيسية.

خريطة جديدة قد تم إضافتها في اللعبة، وتلقب باسم جزيرة نيو ايستلاند، وقد تم أخذ فكرتها من منطقة البحر المتوسط.

تم إضافة دراجة نارية في التحديث الأخير تتميز بالصوت المنخفض جدا والسرعة الفائقة.

خطوات تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3

من السهل القيام في تحديث لعبة ببجي والحصول على الإصدار الأخير الذي جاء منها، حيث يلزم فقط تنفيذ عدة خطوات هامة جدا تعد عبارة عن الآتي: