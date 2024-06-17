مميزات تحديث ماين كرافت 1.21 الجديد للجوال والكمبيوتر.. حمل Minecraft 2024 الآن خطوة بخطوة

يحصل اللاعب على الكثير من مميزات تحديث ماين كرافت 1.21 فورا استقبال الإصدار الأخير على الهاتف، وتلك اللعبة يستخدمها الكثير من الأفراد من حول العالم، وذلك لأنها تمكنت من احتلال المركز الأول داخل قائم الألعاب التي حققت نسبة كبيرة من المبيعات فور إطلاقها، وتعد لعبة ماين كرافت هي من ضمن الألعاب التي تتبع تصنيف المغامرات المثيرة، والتي تلزم اللاعب على خوض تحديات ومهام كثيرة جدا للوصول إلى مستوى عالي جدا في اللعبة.

تحميل ماين كرافت 1.21 Minecraft مجانا

حتى يتم استقبال مميزات تحديث ماين كرافت 1.21، يلزم على اللاعب البدء في معرفة الخطوات التي تساعده في تحميل اللعبة بالإصدار الأخير لها، وتلك الخطوات تعد عبارة عن الآتي:

يتم تشغيل تطبيق متجر جوجل بلاي أو متجر الآيفون وهو متجر آب ستور.

ومن ثم يتم الانتقال إلى محرك البحث الخاص بالتطبيق، والذي يتوفر في أعلى الشاشة، وبمساعدته يتم تدوين اسم اللعبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

بعد ذلك تظهر لعبة ماين كرافت في نتائج البحث، ويتم الضغط عليها حتى تظهر لك أيقونة تحديث.

وبعد ذلك يلزم الانتظار عدة ثواني حتى يتم رؤية الإضافات الموضوعة في الإصدار الأخير.

مميزات ماين كرافت 1.21

جاء التحديث الأخير من اللعبة محمل بالعديد من المميزات التي سنوضحها لكم في السطور الآتية: